Difesa planetaria Dart è un successo | grazie all’Italia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Ringrazio il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, per la sua collaborazione. Tutti noi abbiamo la responsabilità di proteggere il nostro Pianeta-madre. Questa missione dimostra che siamo impegnati nella”. Con queste parole l’amministratore della Nasa, Bill Nelson, ha voluto riconoscere il ruolo dell’Italia nella missione, nel corso della conferenza stampa che ha confermato ilstraordinario dell’operazione. Il satellite americano, infatti, si è schiantato consull’asteroide Dimorphos, cambiandone la traiettoria. “Ora – ha spiegato ancora Nelson – se venisse scoperto un asteroide che minaccia la Terra, questa tecnica potrebbe essere usata per deviarlo”. A riprendere l’evento e a raccogliere i dati che hanno confermato il ...

