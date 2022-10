Trapianti | Cardillo ISS | serve cura integrata per qualità vita

(Di martedì 11 ottobre 2022) "L'incontro di oggi in Regione Lazio è particolarmente importante perché si pone come obiettivo quello di esplorare le criticità di tutto il percorso che va dalla donazione degli organi al trapianto, ...

Lo ha detto Massimo Cardillo, direttore generale Centro nazionale trapianti (Cnt) dell'Istituto superiore di sanità (Iss), a margine del convegno "La donazione, una ricchezza che non va mai sprecata". I lavori del convegno saranno introdotti da Massimo Cardillo, Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti (CNT) dell'ISS. Fra i relatori invitati ad intervenire, Alessio D'Amato, Assessore alla Sanità e Annarita Egidi (Ad Takeda Italia).