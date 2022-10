Tale e quale show | la sua imitazione è stata pazzesca | si becca un ‘Meraviglioso’ persino da Malgioglio!

Leggi su curiosauro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ha preso il via anche la nuova edizione diche ha già stupito il pubblico a casa, ma anche l’inflessibile giudice Cristiano Malgioglio, rapito totalmente dalla performance di uno dei concorrenti in gara.con gli anni è diventato una certezza dei palinsesti Rai, confermandosi anche uno dei programmi più visti e più apprezzati dalla rete. Forse la possibilità di poter rivivere le esibizioni di grandi cantanti scomparsi, rende il format ancora più magico e speciale. Ciò non toglie, tuttavia, che delle volte le perfomance sono tutto fuorché spettacolari, motivo per cui l’inflessibile Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua dice sempre ciò che pensa. Fonte: TwitterDurante la seconda puntata il cantante, infatti, ha rivolto parole davvero impietose ...