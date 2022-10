Soccorso per 50 persone bloccate su spiaggia | è simulazione della Protezione civile VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTestare la tempestività degli interventi, l’efficienza delle comunicazioni ed il livello istruttivo del personale: è lo scopo dell’esercitazione realizzata oggi a Salerno nei pressi del porto commerciale e che ha visto al lavoro i mezzie tutte le istituzioni e le forze dell’ordine coinvolte in una presunta operazione di. Laha riguardato ildi circa 50su due spiaggettecostiera amalfitana nel comune di Vietri sul raggiungibili solo via mare con una frana che ha bloccato e ferito duein condizioni meteo complicate. L’operazione diè stata avviata alle 10 e ha visto al ...

Immediato il tentativo didi un collega che ha proseguitooltre un quarto d'ora tutte le manovre nel tentativo di strappare alla morte Giovanna. Nel frattempo sono arrivati un'ambulanza ...E' stato quindidal personale del 118 mentre i carabinieri hanno trovato sul pavimento un ...donna (di origini marchigiane ma residente a Terni) è stata successivamente condotta in caserma...(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - L''ospedale di Bobbio (Piacenza) "continuerà a garantire tutti i servizi che attualmente offre (a partire dal pronto soccorso ... essere trasformato in ospedale di montagna" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...