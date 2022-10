ilGiornale.it

'Voi non mangiate queste cose, ma io mi preoccupo di prendermi cura delcorpo. Penso che ... ma quale La carne che prendi in giro O la mucca locale che mangia erba propriovicino Io mangio ...'Amo questo sport ma ilè un addio' Sullo stesso argomento: La verità è che Roger Federer si ... 'Si chiudonoi 16 anni più belli della mia vita. Questo sport mi ha reso la persona che sono oggi. "Qui il mio problema è uscito fuori...": Marco Bellavia rompe il silenzio "È bello essere arrivato in una squadra che fa bene e gioca bene. Adesso si cominciano a vedere i risultati del nostro lavoro. Cerco di fare ...Luca Ceppitelli si è presentato questa mattina in conferenza stampa a media e tifosi. Queste le parole del neo difensore del Venezia, riprese.