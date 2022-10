“Presenza e sobrietà” Meloni catechizza Fratelli d' Italia e fa un regalo ai suoi

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) I parlamentari did'li riconosci da lontano. Hanno tutti in mano una scatola blu lunga e stretta. Dentro c'è una cravatta per gli uomini e un foulard per le donne. Unpersonalizzato, con il Tricolore ricamato, da indossare giovedì alla prima seduta della Camera e del Senato. Il presente arriva da Giorgiain persona e viene consegnato a ciascun eletto nel corso della prima assemblea congiunta dei gruppi parlamentari did'. Il messaggio è chiaro:nei comportamenti e nell'abbigliamento,obbligatoria in Parlamento e responsabilità. Sono queste, del resto, le raccomandazioni cherivolge ai parlamentari FdI. Il presidente del partito invita deputati e senatori a tenere un ...