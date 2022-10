Piazza Principe Amedeo trasformata ormai in una discarica a cielo aperto

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 ottobre 2022) di Erika Noschese Viaggio nei quartieri del consigliere comunale Donato Pessolano che, in queste settimane, sta lavorando per verificare le condizioni in cui versa il capoluogo di provincia. Nei giorni scorsi, l’attivista Manuela Natella, candidata in rappresentanza della lista Oltre alle scorse elezioni comunali, ha attenzionato, luogo simbolo di degrado e abbandono. “La situazione diè inqualificabile, i residentida tempo chiedono un’attenzione da parte dell’amministrazione comunale ma, purtroppo, nulla è cambiato in questi mesi – ha dichiarato il consigliere Pessolano – Da quasi due mesi, le panchine sono inutilizzabili a causa della presenza di rami di alberi caduti a causa del maltempo; gli anziani sono privati ...