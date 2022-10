Piazza Affari in rosso | paura per la recessione

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le previsioni negative del Fondo monetario internazionale sull’economia dei Paesi occidentali, tra cui l’Italia, non fanno bene a, con il Ftse Mib che chiude perdendo lo 0,87%, a 20.730,50 punti. Secondo il Fmi nel 2023 l’Italia andrà in, con il Pil che scenderà dello 0,2%. Quest’anno, però, il nostro Paese dovrebbe crescere come previsto (precisamente del 3,2%). Negli Stati Uniti, invece, si attendono i verbali della Federal Open Market Committee della Fed di domani e i dati dell’inflazione del giorno dopo, con gli investitori non fiduciosi. Si attende infatti una nuova stretta sui tassi di interesse dovuti a un livello dei prezzi ancora alto. Da noi, invece, sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 235 punti base. Sempre sotto i riflettori il prezzo del gas, in leggero ...

