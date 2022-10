(Di martedì 11 ottobre 2022) Unaè appena entrata nel Guinness dei Primati per le sue strabiliantida Record. Ma quanto sono? Secondo il Guinness World Record, Diana Armstrong detiene il record per avere lepiùdel. I funzionari hanno dichiarato che ledellamisurano 13 metri dizza. Addirittura lazza L'articolo “Non ledal ’90”mailacon lepiùdel? NewNotizie.it.

è prevedibile fin dove arriverà la nuova corsa. Ecco perché la scadenza a fino ottobre deldelle accise è visto con una certa preoccupazione da famiglie e imprese. Francia, scarseggia la ...TORINO -servirà solo a recuperare materie prime, ad allungare la vita dei prodotti, che verranno pensati ...circolare che Stellantis ha creato con il piano "Dare Forward 2030" produrrà un...E non è prevedibile fin dove arriverà la nuova corsa. Ecco perché la scadenza a fino ottobre del taglio delle accise è visto con una certa preoccupazione da famiglie e imprese. L’emergenza energetica ...Mentre Samantha Cristoforetti è nello spazio c'è qualcuno che afferma che sia tutta una messa in scena. In realtà l'astronauta non esiste.