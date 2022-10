“Non è giusto” GF Vip 7 | l’accusa nella notte | due concorrenti contro il regolamento

(Di martedì 11 ottobre 2022) Al GF Vip 7 anche Nikita Pelizon è finita al televoto. Televoto con prima eliminazione definitiva dalla Casa giovedì prossimo e la modella rischia il posto con Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia e Giaele De Donà. Chi uscirà per sempre dalla Casa? Intanto dopo la diretta ha iniziato a domandarsi chi potrebbe aver fatto il suo nome in confessionale. Sa già che Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese nelle nomination palesi. Ha escluso AntoFiordelisi (che invece l’ha nominata) e ha qualche dubbio su Elenoire Ferruzzi,. Ma soprattutto, finita la diretta del lunedì, si è confidata con George Ciupilan. Leggi anche: Marco Bellavia, l’ex fidanzata choc: “Me l’ha detto appena uscito dal GF Vip” Nikita Pelizon GF Vip 7: “Violano il” Nikita Pelizion ha rivelato al coinquilino cosa l’ha spinta a votare Alberto De Pisis e, come ...

RSI.ch Informazione

La situazione difficile è dovuta principalmente dalla sensazione divedere unpercorso di crescita professionale. Scenario alimentato, soprattutto, dalla decisione di assumere risorse ...mentre la saga dei Windsor raccontata nella serie arriva agli anni più dolenti: la crisi ... esarà luce positiva sulla nuova regina al fianco di carlo. Una presenza che va detto ha ... "Se non sarò più l'uomo giusto mi dimetterò" Il suggerimento arriva da Draghi: grande competenza ed esperienza internazionale, è entrato in contrasto con il governo Conte e ha subito la rappresaglia gialloverde. Luigi Federico Signorini non è ce ...Le storie scelte da Arcigay del Trentino per raccontare una giornata dedicata alla consapevolezza della propria sessualità ...