Maccabi Juve 2-0 LIVE | Rugani vicino al gol

(Di martedì 11 ottobre 2022) Al Sammy Ofer, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sammy Ofer si affrontanonel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi2-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – CominciataHaifa. 3? Colpo di testa Pierrot – Gran cross dalla sinistra di David, Pierrot colpisce di testa trae Bonucci ma trova la respinta con i pugni di Szczesny. 6? Tiro Chery – Larga la traiettoria disegnata dal centrocampista. 7? Gol Atzili – Cross dalla sinistra di Cornud, Atzili colpisce di testa ...

Nell'altra gara delle 18.45, laè sotto 2 - 0 contro ilHaifa. Alle 21, oltre a Milan - Chelsea, scendono in campo anche Real Madrid, Psg e Borussia ...Come se non bastasse il - 10 accumulato dalla vetta della classifica di Serie A dopo sole 9 giornate, lasta fallendo anche la prima di tre partite da dentro o fuori in Europa. "Ecco cosa c'è ...54' - Occasione Juventus! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Rugani stacca di testa ma Cohen è reattivo e alza la palla sopra la traversa. 54' - Locatelli apre ...42' - RADDOPPIO DEL MACCABI HAIFA, ANCORA ATZILI. Contropiede ben orchestrato della squadra israeliano, Atzili riceve in area e calcia a giro sul primo palo trovando l'incrocio dei pali. Juventus al ...