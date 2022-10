La nazionale afghana di snowboard in salvo in Francia | i talebani li minacciavano di morte

(Di martedì 11 ottobre 2022) Era fuggita da Kabul verso il Pakistan non appena ierano tornati al potere, lo scorso 15 agosto. Ora, dopo un anno di procedure amministrative, portate avanti dall’associazioneers of solidarity di Victor Daviet,er professionista che vive sulle Alpi dell’Alta Savoia, ladiè finalmente riuscita a raggiungere la. Sette giovani atleti della squadra, di un’età compresa tra i 19 e i 24 anni, sei ragazzi e una ragazza, sono atterrati ieri, 10 ottobre, all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Venerdì scorso il governo francese aveva concesso loro un visto per arrivare nel Paese, dove potranno presentare domanda d’asilo. Ai media francesi Daviet ha raccontato che nell’agosto 2021, con la caduta di Kabul, ...

Agenzia ANSA

Snowboard, la nazionale afghana in salvo sulle Alpi francesi La nazionale afghana di snowboard, fuggita da Kabul verso il Pakistan dopo il ritorno al potere dei talebani, è riuscita a raggiungere la Francia. (ANSA)