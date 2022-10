Kiwior a una big in inverno | calciomercato | colpo a sorpresa

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il 22enne Jakubpuò lasciare La Spezia durante la sessione didi gennaio: una big è pronta all’offerta per tesserarlo. A breve, esattamente a dicembre, compirà il suo primo anno in Serie A Jakube con il tecnico Thiago Motta è stato impiegato anche da mediano oltre che da difensore. Duttile e al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...in un momento delicato della stagione disquadra che vuole confermarsi con la salvezza e di... Le probabili formazioni Spezia (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu,, Nikolaou; Holm, Agudelo, ...Il pareggio sembra scritto, ma al 94'fiammata di Dia regala alla Salernitanavittoria ... SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski 6.5; Ampadu 6,6, Nikolaou 5.5 (24' st Verde 6); Holm 6 (24' st ...La partita Monza - Spezia di Domenica 9 ottobre 2022 in diretta: per i biancorossi, con Palladino in panchina, tre successi in altrettante partite. Decidono le reti di Carlos Augusto e Pablo Marì ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...