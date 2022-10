Il diluvio fa fuggire i fedeli | salta la fiaccolata in ricordo del Concilio Vaticano II in piazza San Pietro

ilmattino.it

Ora che la capitale è di nuovo sotto undi fuoco e uno dei missili è caduto nei pressi dell'... E 'invità il presidente ucraino a. 'Ti avevamo avvertito, Zelensky, che la Russia non ...IL TESTIMONE - Unincessante che ha invaso strade, allagato case, sommerso nel fango uomini e cose. Nella ... è Marialuisa Sereni, 72 anni: non è riuscita ain tempo insieme alla sua ... Putin, da Kadyrov a Medvedev: chi sono i falchi dello zar che ora esultano. «È solo l'inizio. Zelensky, scappa Il nastro di questo film dell'orrore sembra riavvolgersi ai primi giorni dell'invasione russa dell'Ucraina quando le bombe piovevano su Kiev e in moltissimi, in Russia e non solo, ...