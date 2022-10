Governo | Conte | ' Meloni si ravveda su scostamento | rinviare errore'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Invitiamo Giorgia, premier in pectore, a rivedere il suo proponimento di non fare scostamenti di bilancio. L'esperienza insegna che ritardare gli interventi necessari significa intervenire più tardi, con risorse moltiplicare e minore efficacia". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo all'assemblea con gli eletti in corso a Montecitorio.

"Quindi lei è responsabile della caduta del", chiede Verdù. La risposta diè "Sì". Nulla da interpretare, quindi. Ma una risposta chiara, telegrafica e definitiva. Ricostruendo quanto ...Così il leader del M5S Giuseppe, entrando a Montecitorio per l'assemblea con gli eletti.Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Noi tutti, abbiamo un obiettivo ben preciso in questa legislatura: dobbiamo restituire il primato alla politica. Questa legislatura si è chiusa con un governo di larghe in ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Anche sul piano interno ci ritroviamo in condizioni fortemente penalizzanti. Il deficit di politica ha portato alla logica del rinvio e dell’inerzia di cui gli italiani ad ...