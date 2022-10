GF Vip | Carolina e Charlie | reazioni a confronto 

(Di martedì 11 ottobre 2022)si sbilanciano circa un recente scontro avvenuto in casa tra due vip. Le duesono opposte tra loro Continuano gli scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo stato d’animo dei concorrenti sembra essere sempre più infuocato e pare che in pochi riescano a controllare le proprie emozioni. A seguito dell’accesso scontro tra Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta avvenuto a causa di un accendino monopolizzato dalla rossa conduttrice,dicono la propria cercando di comprendere appieno la genesi dei dissapori tra le due concorrenti. La reazione diMarconi.prova quindi a comprendere cosa ci sia alla base dei loro continui scontri: “Patrizia non sopporta che Cristina abbia un approccio litigioso e ...

Dopo la puntata del Gf7 di ieri sera, lunedì 11 ottobre, Gegia ha avuto un confronto con ... Dopo essere stata mandata al televoto, la vippona si è sfogata conMarconi e Nikita Pelizon, ...Eliminato Grande Fratello, Gegia rischia: quote e previsioni Antonella Fiordelisi raggiungeMarconi in cima al tabellone a 3,25, davanti a Luca Salatino a 4 volte la scommessa e ad ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Grande Fratello Vip, concorrente parla per la prima volta della sua malattia: la drammatica confessione Alberto De Pisis è entrato in punta di piedi nella ...