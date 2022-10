Gas | il vero problema non è questo inverno | ma il prossimo Ecco perché

(Di martedì 11 ottobre 2022) La cronaca di questi tempi ci ha abituato a ragionare su stoccaggi di gas e probabili razionamenti energetici per l’: secondo il ministro uscente Cingolani, con gli stoccaggi oltre il 90%, l’in arrivo dovrebbe essere coperto, secondo altri autorevoli osservatori, a febbraio rischiamo il razionamento. Quel che sembra certo è che, in assenza di una decisa accelerazione sul fronte di acquisti alternativi al gas russo, ilsi presenterà nell’2023/2024, quando le riservde potrebbero essere parecchio inferiori. Stoccaggi “I Paesi europei affronteranno l’senza importanti interruzioni di rifornimenti e senza blackout,gli stoccaggi di gas hanno raggiunto circa il 90%. Quindi, in assenza di una significativa, e al momento ...

Quel che sembra certo è che, in assenza di una decisa accelerazione sul fronte di acquisti alternativi alrusso, ilproblema si presenterà nell'inverno 2023/2024 , quando le riservde ...... ha detto ancora spiegando: 'Oggi abbiamo dimezzato la nostra dipendenza dalrusso. L'... Se abbiamo il Gnl e abbiamo la nave, e non saremo in grado di utilizzarlo sarà une proprio suicido; ... Gas, il vero problema sarà il prossimo inverno “Dovremmo, in assenza di un inverno particolarmente rigido e in assenza di ulteriori problemi sugli approvvigionamenti da Algeria o Libia, arrivare con gas a fine inverno ma purtroppo i veri problemi ...L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha comunicato che, a partire dal 1° ottobre 2022, l’aggiornamento sul ...