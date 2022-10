(Di martedì 11 ottobre 2022) Giornata d'esordio per Fabio, l'unico azzurro al via nel tabellone principale del "Open", nuovo ATP 250 (licenza annuale) dotato di un montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce ...

Tiscali

Giornata d'esordio per Fabio, l'unico azzurro al via nel tabellone principale del "Gijon Open", nuovo ATP 250 (licenza annuale) dotato di un montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce indoor del "Palacio Deportes" ...... in Francia - e a Fabio, purtroppo eliminato al primo turno dal sorprendente Vukic, c'è ... grazie alla sua posizione nel ranking - in questo momento è 30esimo -direttamente nel secondo ... Fognini debutta a Gijon (live alle 12 in tv) Giornata d’esordio per Fabio Fognini, l’unico azzurro al via nel tabellone principale del “Gijon Open”, nuovo ATP 250 (licenza annuale) dotato di ...Il trentacinquenne di Arma di Taggia esordirà con un qualificato. Al via anche Thiem e Murray L’assenza dei tornei cinesi ha portato anche quest’anno all’assegnazione di licenze annuali che hanno port ...