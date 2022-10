Figc | Gravina | “Basta spendere più di quanto ci si possa permettere”

"A Daniele dichiara il presidente dellaGabriele- faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale. Nella convinzione che l'esperienza maturata nel Club ...Alla fine del Consiglio federale, il presidente della, Gabrieleha rilanciato l'idea dei play - off in Serie A: 'Un meccanismo - ha spiegato - ...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare il calcio italiano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro".(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare il calcio italiano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro".