(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ex dirigente comunale arrestato in un’della Dda di Napoli e poi andato in pensione viene richiamato dall’ente causa carenza di personale. Accade a Caserta, dove la giunta presieduta dal sindaco Carlo Marino ha deliberato il 6 ottobre di conferire all’exGiuseppe D’Auria,nell’inchiesta sulla gara truccata per i rifiuti, un incarico di collaborazione a titolo gratuito, con un rimborso per le spese sostenute per recarsi presso gli uffici comunali, a supporto dello svolgimento delle attività di natura tecnica di pertinenza del terzo settore (edilizia pubblica e privata, permessi a costruire). D’Auria è uno dei venti imputati, tra cui lo stesso sindaco Marino, per i quali è in corso al tribunale di Napoli l’udienza preliminare. Nella delibera (la 180) si motiva la ...

Agenzia ANSA

Ilcomunale , inoltre, è stato individuato come colui che deformava l'iter burocratico a proprio piacimento non solo tramite le mazzette. All'interno dei locali degli uffici comunali, ...AGI - Tredici misure cautelari, un consigliere comunalee destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Napoli. Ma soprattutto il ...percezione di denaro da parte di un... Ex funzionario coinvolto in indagine Dda torna in Comune - Campania Ex dirigente comunale arrestato in un'indagine della Dda di Napoli e poi andato in pensione viene richiamato dall'ente causa carenza di personale. (ANSA) ...Al processo per l’omicidio del ricercatore assassinato al Cairo parla il funzionario del ministero della Giustizia incaricato di gestire le istanze italiane. La protesta dei genitori ...