Calcio | Casini ' bene Figc su licenze | Lega vuole riforme'

"Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare ilitaliano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro". Così Lorenzo, presidente della Lega A, al termine del Consiglio federale di oggi. "Ringrazio il Presidente ...... 'Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare ilitaliano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro'. Così Lorenzo, presidente della Lega Serie A, al ...Le parole del presidente della Lega al termine del Consiglio federale Come si legge su calcioefinanza.it, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine d ...“Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare il calcio italiano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega A, al termin ...