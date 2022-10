Aggredivano e rapinavano prostitute e clienti | in manette tre 17enni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bergamo. Treegiziani sono finiti incon l’accusa di aver messo a segno rapine nei confronti dinella zona di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. I carabinieri hanno notificato loro le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale dei Minori di Milano, su richiesta della Procura dei Minori, nella mattinata di martedì 11 ottobre, raggiungendo i tre ragazzi tra le province di Milano e Bergamo. Sono tutti e tre ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati e sono ritenuti responsabili, assieme ad un quarto complice ancora non rintracciato, di aggressioni a scopo di rapina. Le indagini erano partite nel giugno scorso in seguito alle denunce di dueche erano state vittime di una tentata rapina e di due altre rapine ...

