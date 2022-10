Taiwan | la tensione resta alta

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non accenna a diminuire lasu. “Qualsiasi piano per interferire negli affari interni della Cina è destinato a incontrare la forte opposizione di tutti i cinesi. E qualsiasi mossa per ostacolare la riunificazione della Cina è destinata a essere schiacciata dalle ruote della storia”, ha dichiarato minacciosamente il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, sabato scorso, parlando alle Nazioni Unite. “Fin dai tempi antichi,è stata una parte inseparabile della sovranità e dell'integrità territoriale della Cina”, ha proseguito. Inoltre, nel corso di un colloquio con il segretario di Stato americano Tony Blinken, Wang Yi ha accusato Washington di inviare “segnali molto sbagliati e pericolosi” sul dossierese. Cominciamo subito col ricordare che, dal punto di vista tecnico e giuridico, Pechino non ...