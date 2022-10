Sport in tv oggi lunedì 10 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una nuova settimana diha inizio quest’10. Fari puntati sui Mondiali di judo a Tashkent dove i nostri azzurri cercheranno di ottenere il massimo possibile sul tatami uzbeko. Comincia poi la settimana di incontri nel torneo di Firenze. I tennisti nostrani sono chiamati a mettersi in evidenza in un torneo nuovo e interessante. Di grande interesse poi l’amichevole della Nazionale italiana di calcio femminile contro il Brasile a Genova, un test in via dei Mondiali dell’anno venturo in Australia e in Nuova Zelanda. In serata poi tanto calcio con i campionati più importanti del Vecchio Continente, tra cui la Serie A con il match tra Lazio e Fiorentina. Questo e molto altro nella giornata odierna. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti ...