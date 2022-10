Si ribalta con la minicar per evitare un gatto | 15enne muore sul colpo

...Negli ultimi tre decenni la bandiera anti establishment ha contraddistinto l'ingresso sulla... Luca Zaia, che in Veneto viene riconfermato per la terza volta nel settembre del 2020un ...Si va dall'ipotesi di rientri pomeridiani a scuola,l'istituzione della cosiddetta 'settimana ... proprio a causa del caro energia, sta tornando allal'idea di mantenere per sempre l'ora ...Per evitare un gatto che attraversava la strada ha sbandato e la minicar che stava guidando è finita contro un muro, ribaltandosi. Lei – una ragazza di 17 anni – si è salvata, pur riportando gravi fer ...Il motociclista falconarese Marco Bussolotti conquista il Campionato Italiano Velocità 2022 nella classe Supersport 600. Il 32enne di Falconara, in pista con i colori Axon Seven Team, si è laureato ca ...