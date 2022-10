Scisciano Napoli | soldi e sesso in cambio di permessi | 13 indagati in Comune

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Arrestati il repsonsabile dell'ufficio tecnico e il suo predecessore. La procura ipotizza reati di corruzione, turbata libertà del procedimento e falso in atto pubblico per le persone ...

Arrestati il repsonsabile dell'ufficio tecnico e il suo predecessore. La procura ipotizza reati di corruzione, turbata libertà del procedimento e falso in atto pubblico per le persone ...L'indagine è nata a seguito di un sopralluogo in un cantiere edile Denaro e sesso per agevolare permessi e ottenere appalti. E lo scenario emerso a) dalle indagini coordinate dalla Procura di Nola e svolte dai Carabinieri della stazione di San Vitaliano, culminate questa mattina nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del ...Napoli, 10 ottobre 2022 – Mazzette di denaro per agevolare permessi edilizi e prestazioni sessuali in cambio di appalti. È lo scenario emerso a Scisciano, nel Napoletano, dove 13 persone risultano ...Un sistema di corruzione spaventoso è stato scoperto nel Napoletano. Nelle prime ore di questa mattina, i militari della Stazione dei Carabinieri di San Vitaliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza ...