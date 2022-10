Rome Art Week coinvolge albergatori e negozianti

Presentata nella Sala della Protomoteca del Campidoglio la settima edizione diWeek: dal 24 al 29 ottobre 2022 la Capitale si tinge nuovamente di viola mostrandosi al pubblico con un ricco ...Più di 480 artisti, 201 strutture espositive, oltre 400 appuntamenti: sono i numeri di RomaWeek , la sei giorni dell'arte contemporanea che torna in città dal 24 al 29 ottobre (VII edizione). Una panoramica a tutto campo dell'arte contemporanea nella Capitale, totalmente gratuita per ...E' a forte trazione calabrese una delle più importanti mostre d'arte in corso a Roma . E' stata allestita nel The Temple University Rome Gallery of Art, ed ...La contemporaneità raccontata dagli artisti: dall'intelligenza artificiale e la Blockchain, passando dal futuro del pianeta e la questione ambientale, fino alla poesia in stile arte giapponese. Opere ...