“Non è finita finché non è finita” | Atalanta | un pari prezioso che sa di beffa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sembrava fatta, ed invece così non è stato. Nonostante il doppio vantaggio, l’non è riuscita a vincere il match e una forte Udinese l’ha recuperata per il 2-2 finale. Forse la migliore Dea della stagione ha condotto la partita per oltre un’ora, segnando due reti e andando vicino al gol in altre occasioni. Poi la contemporanea uscita dei due protagonisti fino a quel momento – Muriel e Lookman – ha fatto arretrare la squadra,in balia delle sfuriate friulane purtroppo concretizzate in due reti, sulle quali francamente i nostri hanno alcune colpe: in ritardo Sportiello sulla punizione di Deulofeu, troppo tenero Koop nel contrastare il cross avversario sulla rete del pareggio. Per la cronaca sono le prime due reti subite dai nerazzurri lontano dal Gewiss. Probabilmente i nerazzurri pensavano di avere la partita in mano. ...