Calciomercato.com

Tira bordate a destra e a sinistra Massimonel commentare il momento della Juventus . L'ex esterno bianconero alla Gazzetta comincia col contestare la decisione del ritiro Poi aggiunge Il vicepresidente Nedved aggiungerebbe anche la ...... gara da vincere assolutamente per restare in corsa Champions, latornerà poi alla Continassa ... Ieri sera a Pressing, sia Massimosia Sandro Sabatini ne hanno in dubbio alcune ... Mauro: 'Juve, Kostic è un problema. Vlahovic...' | Serie A Ospte di Pressing sui canali Mediaset, Massimo Mauro ha parlato così della Juventus: "Allegri era convinto di poter lottare per vincere lo Scudetto e questo non è capitato. Se ...La Juventus è chiamata a vincere nella gara di Champions League contro il Maccabi: le due squadre, in Israele, si sono già sfidate nel 2009 ...