(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio per il 2023. In linea con l'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che si limita all'analisi delle tendenze in corso e alle previsioni tendenziali per l'economia e la finanza pubblica italiane, il Documento include le principali linee di intervento a legislazione vigente e i relativi effetti sugli indicatori macroeconomici e di finanza pubblica per il prossimo anno.

Il Sannio Quotidiano

Ilè stato convocato per illustrare il documento programmatico di bilancio, che in genere costituisce l'ossatura dellada inviare a Bruxelles. Ma questa volta sarà un documento snello, ......che il nuovo Decreto Aiuti potrebbe essere contenuto in uno dei primigià a novembre. Non a caso Giorgia Meloni si è già esposta sul tema per rassicurare la popolazione definendo questa... **Manovra: da Cdm via libera a Dpb** Un nuovo decreto sulle bollette. Il quarto. Un provvedimento per prorogare le misure sull’energia in scadenza e al quale stanno lavorando in tandem il governo uscente e la nuova maggioranza.Un nuovo decreto sulle bollette. Il quarto. Un provvedimento per prorogare le misure sull’energia in scadenza e al quale stanno lavorando in tandem il ...