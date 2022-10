Djokovic verso l' Australian Open | l' ex ministro non ci sta | ' Uno schiaffo'

non è andato oltre una prudente manifestazione di speranza. HA espresso l'augurio di ricevere buone notizie, ma né il suo team né il direttore dell'Ausytralian Open e CEO di Tennis ...Ci avviciniamo ormai a grandi passile ATP Finals di Torino , in programma al Pala Alpitour del capoluogo piemontese dal 13 al 20 ... Alcaraz, Nadal, Ruud, Tsitsipas e, con quest'ultimo ...La possibilità di rivedere Novak Djokovic in campo all'Australian Open è sempre più concreta. Dopo la revoca del visto decisa l'anno scorso a ...Ci avviciniamo ormai a grandi passi verso le ATP Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour del capoluogo piemontese dal 13 al 20 novembre.