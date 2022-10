Così abbiamo scoperto che ogni scimpanzé può comunicare con un suo ritmo

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mi chiamo Vesta e sono una biologa dell’università di Vienna. Faccio parte di un gruppo di ricercatori che hache gli scimpanzè percuotono le radici degli alberi usando ritmi individuali per mantenersi in contatto nella foresta. Questa scoperta è stata pubblicata il 6 settembre sulla rivista “Animal Behaviour” nello studio intitolato “The form and function of chimpanzee buttress drumming”, di cui sono la principale autrice. Il tambureggiamento Lo studio, basato sull’osservazione comportamentale di una comunità dinella foresta di Budongo in Uganda, riguarda nello specifico l’abitudine deglia “tambureggiare” con le mani e i piedi le radici degli alberi. Molti animali usano segnali acustici perfra loro quando sono distanti o fuori dal campo visivo gli uni degli altri, e il ...