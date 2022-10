CorSport | Simeone appartiene a una categoria speciale | gli attaccanti con poche macchie e senza paura

... GiovanniContro l'Ajax, stasera, in Olanda, nel Napoli di Spalletti saranno titolari Lozano e. Il Corriere dello Sport dà le ultime in termini di formazione. L'allenatore deve ...L'allenatore del Napoli si affiderà dunque ancora una volta alla staffetta Raspadori -, che finora non ha deluso, anzi, gli ha regalato opzioni importanti per le sue scelte in attacco. Ad ...Sul Corriere dello Sport: “Spalletti dilaga con tre panchinari: Simeone, Lozano e Olivera“, “Con i 4 gol di Cremona è a quota 35 gol stagionali. E in classifica ...Kvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori titolari in Cremonese-Napoli, lo scrive Corriere dello Sport nell'edizione odierna.