Camere | al via le procedure di accoglienza dei nuovi parlamentari

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono iniziate in Parlamento ledidei senatori e dei deputati eletti il 25 settembre scorso, in vista dell'avvio dei lavori della XIX legislatura repubblicana, che prenderà ...

... in vista dell'avvio dei lavori della XIX legislatura repubblicana, che prenderà ufficialmente ilgiovedì 13 ottobre. Ai parlamentari, sia nuovi che riconfermati, vengono richiesti il telegramma ...... un dedalo di stradine piene zeppe di negozi - anche se molti stanno chiudendo perdel nuovo ... Fuori Clermont Ferrand a La Sauvetat , il Domaine de Chalaniat dispone di trein una bella ...(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio per il 2023. In linea con l'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che ...Roma, 10 ott. (askanews) - Sono iniziate in Parlamento le procedure di accoglienza dei senatori e dei deputati eletti il 25 settembre scorso, ...