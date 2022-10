(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. - Ilè una patologia in rapido incremento, anche se la sua conoscenza e la sua prevenzione non vanno altrettanto veloci. "In Italia sono 3,8 milioni le persone con...

Adnkronos

... se il diabetico non è educato al loro corretto utilizzo, con ripercussioni negative sull'equilibrio metabolico" ha spiegato Emilio Augusto, Presidente- Associazione Italiana Diabetici. "...... ha spiegato il presidente della, Emilio Augusto, sottolineando che si tratta di una figura importante 'che si inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua ... Benini (Fand): '3,8 mln italiani con diabete e 1 mln non sa di averlo' Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Il diabete è una patologia in rapido incremento, anche se la sua conoscenza e la sua prevenzione non vanno ...Fand - Associazione italiana diabetici, la maggiora realtà italiana del volontariato a tutela dei diritti delle persone con diabete - oltre 4 milioni nel nostro Paese - festeggia i 40 anni di attività ...