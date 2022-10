Simeone e Raspadori | una concorrenza senza invidie

Il Napoli sta volando in Champions come in campionato e a colpire è senza dubbio la capacità di Spalletti di far ruotare i giocatori senza perdere gioco e qualità Il Napoli sta volando in Champions ...In attacco rispetto a martedì sera l'unico confermato del tridente sembra essere Kvaratskhelia, mentre a destra Politano è pronto a riprendere il posto così comeal posto di, ...Elmas potrebbe comporre la mediana con Lobotka e Zielinski, in attacco Raspadori dovrebbe partire ancora titolare con Simeone arma a gara in corso, Politano e Kvaratskhelia sono pronti a ...Il Napoli fa visita alla Cremonese per continuare a volare, i padroni di casa sperano di poter ottenere la prima vittoria in campionato.