Sciopero bus Autolinee Toscane | lunedì 10 ottobre | occhio ai disagi Le corse garantite

(Di domenica 9 ottobre 2022) Due scioperi aziendali di 24 ore proclamati da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal. Previsti ritardi in tutta la ...

Due scioperi aziendali di 24 ore proclamati da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal. Previsti ritardi in tutta la ...Lunedì 10 ottobre 2022 idi Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di due scioperi ... Durante la giornata disono previste due fasce orarie di garanzia ...Due scioperi aziendali di 24 ore proclamati da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal. Previsti ritardi e disagi in tutta la Toscana ...Domani, lunedì 10 ottobre, è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale. Saranno interessati anche le linee ferroviarie ed i bus dell’Eav. Lo stop al servizio è previsto tra le 9 e le 13.