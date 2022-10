Mourinho | «Dybala | difficile vederlo con la Roma prima del 2023»

ROMA - "Come staDico male, per non dire molto, molto male. Ma la sensazione è che stia molto, molto male. ... Josègela i tifosi della Roma e della nazionale argentina. Il tecnico ...L'analisi del tecnico della Roma Josédopo la vittoria contro il Lecce. Le parole ai microfoni di DAZN del portoghese- "Come sta Dico male per non dire molto molto male. Rivederlo prima del 2023 Non sono un dottore, non ...(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Dico che Dybala sta male per non dire molto, molto male. Rivederlo prima del 2023 Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma posso dire che è difficile". Così ...Roma-Lecce, Mourinho si gode la vittoria ma pensa al futuro: la condizione di Dybala allarma i tifosi. Lo Special One fa chiarezza. La Roma torna a vincere, ma è un successo a metà: Paulo Dybala si fa ...