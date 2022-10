Calciomercato.com

... palla altissima, nessun problema per Onana 50 minuti fa 83'anche l'Inter: esce Barella, ... Cross die colpo di testa di Dzeko da pochi metri dalla porta (sguarnita). 1 - 2 1 ora fa ......di nuovo il risultato. Al 29' Lautaro di testa indirizza la palla nella direzione giusta, miracolosa la deviazione di Consigli. L'azione prosegue da sinistra con il cross di, ... Mkhitaryan cambia l'Inter: infallibile nei passaggi, irrinunciabile in Champions. Molto più che 'vice-Calha' Diversi i segnali incoraggianti raccolti da Simone Inzaghi nel corso della gara del ‘Mapei’, a cominciare proprio dalle prestazioni di Dzeko e Mkhitaryan su tutti. Nonostante questo però, un buon ...IN FORMA – Mkhitaryan è in un ottimo periodo di forma. Avrà una chance da titolare in Barcellona-Inter Un Mkhitaryan così titolare però, indipendentemente dal ruolo scelto dal tecnico, “rischia” di n ...