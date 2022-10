Incredibile Dybala | si fa male calciando il rigore | non esulta ed esce Si teme un problema muscolare

sfortuna per Pauloin Roma - Lecce. L a Joya calcia il rigore con cui i giallorossi si portano sul 2 - 1 contro i salentini, ma si ferma per infortunio proprio mentre tira dagli ...... ho viaggiato per l'Italia in lungo e in largo, Roma compresa: una cittàche non ... mi sembra un obiettivo chiaro perché stanno comprando grandi giocatori come" . Il doppio confronto ...L’argentino costretto ad uscire appena dopo aver realizzato il rigore del 2-1 Incredibile all’Olimpico. Paulo Dybala riporta avanti la Roma contro il Lecce realizzando il calcio di rigore ma è subito ...Incredibile sfortuna per Paulo Dybala in Roma-Lecce. La Joya calcia il rigore con cui i giallorossi si portano sul 2-1 contro i salentini, ma si ferma per infortunio proprio mentre tira dagli undici ...