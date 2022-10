F1 | Lewis Hamilton | “Ero troppo lento in rettilineo | non era sufficiente andare forte in curva”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022)ha chiuso in quinta posizione il Gran Premio del Giappone 2022, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte iridato della Mercedes, partito 6°, ha sfruttato il ritiro di Carlos Sainz per entrare nella top5, non riuscendo però a proseguire la sua rimonta su pista bagnata. Il nativo di Stevenage è rimasto imbottigliato alle spalle dell’Alpine di Esteban Ocon per tutta la gara a causa di una velocità massima insui rettilinei della W13, nonostante un passo nettamente superiore rispetto al pilota francese. “Eroin, appena c’era da sprigionare tutta la potenza del motore perdevo terreno rispetto a lui. Inandavo bene, ma non era“, le ...