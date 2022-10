F1 | Esteban Ocon | “Hamilton mi ha messo pressione ad ogni curva All’inizio la visibilità era poca”

(Di domenica 9 ottobre 2022)ha regalato emozioni a Suzuka, sede quest’oggi dell’edizione 2022 del Gran Premio del Giappone. Il francese ha terminato al diciottesimo posto la manifestazione asiatica, assente negli ultimi due anni dal calendario in seguito all’emergenza sanitaria. Il portacolori di Alpine ha tagliato il traguardo al quarto posto davanti al britannico Lewis. Il sette volte campione del mondo di Mercedes ha tentato in tutti i modi di impensierire il rivale, abile a difendersi al meglio sotto la pioggia. Il compagno di box dello spagnolo Fernando Alonso ha riportato ai microfoni della massima formula: “mi haad, mi sono divertito ed al termine della corsa ci siamo confrontati. Il fine settimana è stato ...

Quarto posto per l'Alpine die dalla Mercedes di Lewis Hamiton. Sesta l'Aston Martin di Sebastina Vettel con una gara tatticamente perfetta che precede l'Alpine di Fernando Alonso e la ...Domenica 9 ottobre 2022, gara 1 - Max Verstappen (Red Bull - Honda) - 29 girii 2 - Sergio Perez (Red Bull - Honda) - 27'066 3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 31'763 4 -(Alpine - Renault) - 39'685 5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 40'326 6 - Sebastian Vettel (Aston Martin - Mercedes) - 46'358 7 - Fernando Alonso (Alpine - Renault) - 46'369 8 - George ...A Suzuka bandiera rossa dopo pochi giri per le condizioni meteo avverse. Poi la ripresa dietro la safety car e la vittoria del pilota a bordo della sua Red Bull ...Con la penalizzazione di Leclerc nel Gp del Giappone, Max Verstappen è matematicamente campione del Mondo di Formula 1 per il secondo anno di fila. Con una ...