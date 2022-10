Eletta la moglie di clamoroso all' ultimo secondo | sarà un caso?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Con ben due settimane di ritardo si conclude la telenovela dei seggi da assegnare in Parlamento. La Cassazione, infatti, è venuta a capo dei complicati calcoli per determinare i 400 deputati e 200 senatori della prossima legislatura. Guarda, ad aggiudicarsi in zona Cesarini l'agognato scranno sono nomi di un certo livello: Elisabetta Piccolotti,di Nicola Fratoianni, capo di Sinistra Italiana, Alessandra Todde, ex viceministra M5S di Nuoro ma schierata nel collegio Lombardia 2. Dentro anche la grillina Elisa Scutellà, colei che ha preso più consensi negli uninominali in Calabria, non essendoci «candidati nel plurinominale, oltre a Cafiero de Raho, eletto però in Emilia Romagna». Dentro anche big della Lega per cui le porte del Parlamento sembravano essersi chiuse, come il fondatore Umberto Bossi e il tesoriere Giulio Centemero. ...