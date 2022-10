Benevento | intercettato drone che stava portando droga e cellulari a un detenuto Il sospetto di un business hi-tech

(Di domenica 9 ottobre 2022) Con untentavano di portare all’interno del carcere ditelefoni,e schede sim. Il carico era destinato a unnapoletano, ma è finito nelle mani della polizia penitenziaria che è riuscita a intercettare il piccolo apparecchio comandato a distanza. Questa volta il materiale è stato sequestrato prima che potesse raggiungere il destinatario, ma come ha sottolineato Giovanni Iuliano, dell’Associazione polizia penitenziaria Campania-Sud, gli agenti hanno bisogno di «una dovuta e aggiornata formazione e strumentazione a tali tipologie di reato». Ilaveva con sé 6 smartphone, 2 microtelefonini, 5 panetti di hashish, 8 caricabatterie, 10 schede sim e diversi auricolari. «Oggi più che mai urgono scelte coraggiose, investimenti che mettano in sicurezza gli istituti ...

