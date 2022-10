“Viola come il mare” in calo “Uomini e donne” e “Gf Vip” | tutti li criticano | ma fanno boom

Su Canale5 invece cala dopo la prima la fictionil Mare 2.868.000 (17,5%). Su Rete4 Quarto Grado 1.046.000 (7,3%). Su La7 Propaganda Live 833.000 (6%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.107.I babyinvece sono riusciti a trionfare in modo netto tra le mura amiche contro il Verona . il ritorno di Milenkovic FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV:VEDERE ...Federico Pastorello e Andrea Moretti, agenti di Pietro Terracciano, sono al centro sportivo per discutere e perfezionare l'accordo in merito al rinnovo di contratto dell'estremo ...Al secondo posto, `Viola come il Mare´ su Canale 5, con 2.868.000 spettatori e il 17.5% di share. Al terzo posto, `Rambo 2 – La vendetta´ su Italia 1, con 1.224.000 spettatori e il 6.6% di share.