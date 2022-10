Ucraina | De Luca | “Ci avviamo inconsapevoli verso guerra nucleare”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Senza rendercene conto noi ci stiamo avviandouna. Non è possibile e dobbiamo reagire per costruire la pace“. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, dopo aver incontrato i rappresentanti delle associazioni e dei movimenti in vista della manifestazione per la pace che si terrà a Napoli, in piazza Matteotti, il prossimo 28 ottobre. Per De, che ha commentato con i giornalisti gli ultimi sviluppi dellainora “bisogna anche fare in modo che la crisi energetica non determini un dramma sociale e produttivo nel nostro Paese e in Occidente. I due temi sono intrecciati“. Deha chiarito che tutti sono invitati a partecipare alla ...