Milan-Juve | Pioli spiazza tutti | la decisione a centrocampo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Vietato sbagliare.ntus ha sempre un sapore speciale, una partita mai banale, in cui il minimo dettaglio può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Una partita in cui entrambe le squadre sanno di dover dare il massimo, per evitare di tornare a casa a mani vuote. Il, è reduce da un sonoro 3-0 rimediato in Champions League, nella trasferta londinese di Stamford Bridge, che ha visto gli uomini disoccombere sotto i colpi del Chelsea. Il diavolo, vuole da subito lasciarsi alle spalle la sconfitta europea: una vittoria contro lantus sarebbe la giusta medicina. Gli uomini di Massimiliano Allegri invece, arrivano da un cospicuo 3-1 rifilato agli israeliani del Maccabi Haifa: una bella prestazione dei bianconeri, che potrebbe ridare brio all’ambiente. La Vecchia ...

Commenta per primo Questo pomeriggio a partire dalle 18 a San Siro ilaffronterà la Juventus nel big match della 9a giornata di campionato. Ecco alcune statistiche e curiosità.e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 ...Sta pensando di cambiare tutto Pioli . Filtrano le indiscrezioni sulla formazione scelta dal tecnico delper il big - match di questo pomeriggio con lae ci sono tre sorprese. Niente Dest a destra ma Kalulu con Gabbia centrale al fianco di Tomori, poi Pobega titolare e panchina per De ...Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere Milan-Juventus, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Per il fischietto veneto si segnalano i seguenti ...Tre partite oggi in programma per la nona giornata, c’è uno scontro diretto a San Siro che richiama l’alta classifica SAS-INT Al ‘Mapei’ il Sassuolo di Dionisi ospita l’Inter di Inzaghi, reduce ...