Meglio cambiare canale | chi spara a zero contro Siani | un caso a Striscia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Da poco più di una settimana, su5, è tornatala Notizia, lo storico tiggì satirico ideato da Antonio Ricci. Per i primi sette giorni, dietro al bancone, Alessandroe Luca Argentero. Quest'ultimo è stato sostituito dal lunedì successivo da Vanessa Incontrada, che ora conduce insieme a. Ma qualcuno non è convinto dalla coppia. L'affondo arriva dalle colonne del settimanale Nuovo, dove una persona che si definisce un fedele fan del programma, nelle lettere spedite alla redazione, si è speso nell'elogio di Argentero, definito "bellissimo, bravo e simpatico". Ma, al contrario, ha criticato con toni aspri. Secondo il lettore,non farebbe ridere. E soprattutto lo stesso lettore critica il fatto che il comico parlerebbe in napoletano per farsi ...