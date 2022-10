Highlights e gol Bologna-Sampdoria 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. Allo stadio Renato Dall’Ara partita brutta, con tanti falli e poco gioco da entrambe le parti. I padroni di casa però sbloccano il match con un bel gol di Dominguez che poco dopo spacca anche la traversa. Nella ripresa lapareggia con Djuricic. Un punto per parte, che serve più a Stankovic che a Thiago Motta. SportFace.

