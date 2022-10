Ha superato Messi e Ronaldo | chi è il calciatore più ricco

La Gazzetta dello Sport

Tuttavia, i rappresentanti della Panini hanno fatto sapere che la domanda haogni ... D'altronde, basta pensare che una speciale carta di Leo, alla sua ultima partecipazione al Mondiale, ...Il coraggio e la determinazione degli iraniani sono, ancora una volta,in luce da queste ... Nel frattempo le manifestazioni in Iran hannoi confini del Paese e hanno scosso anche l'... Scarpa d'Oro, Haaland ad un ritmo mai visto: così può battere il record di Messi Il prossimo Mondiale in Qatar sarà un inedito per tutti, il primo della storia a giocarsi in inverno - con i campionati nazionali ancora in corso.La classifica degli stipendi stilata da Forbes: il portoghese e l’argentino scalzati dal primo posto dopo otto anni. Restano sul podio al secondo e terzo posto. Ecco chi ...